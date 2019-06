Venerdì 14 e sabato 15 giugno a Masseria Palombara (Oria, strada provinciale per Manduria) sarà di scena il grande polo. La Puglia, infatti, ospita per il terzo anno consecutivo un appuntamento sportivo dal respiro internazionale: “Il Natuzzi Polo Tour Apulia”.

E proprio la nota e caratteristica struttura ricettiva oritana – dopo Savelletri (campo di contrada Torre Coccaro, il 7 e l’8 giugno) e Alezio (Circolo ippico Arena Green Village) è stata designata quale location ideale per il terzo e ultimo incontro della prestigiosa ed elegante manifestazione, che avrà per protagonisti giocatori di diverse nazionalità.

Si svolgerà a Masseria Palombara, dunque, anche l’ambita cerimonia di chiusura del torneo.

Per l’occasione, il main sponsor ha allestito le sedi delle tappe con Experience Lounge ispirate al fascino senza tempo di questo nobile sport, con l’obiettivo di creare un innovativo percorso esperienziale in grado di unire sportività e design, eventi e attività interattive per emozionare e coinvolgere il pubblico.

Per arredare la Vip Lounge, infatti, sono state scelte alcune collezioni iconiche del brand a testimoniare la ricercatezza dei materiali e la qualità delle lavorazioni. Uno stile unico, adatto alla cornice sportiva e paesaggistica delle tappe previste nel Tour.