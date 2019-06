Il francavillese Simone Distante, 13 anni, e il suo pony Quarter delle Sorgenti (del Circolo ippico San Donato di Taranto) nuovamente protagonisti e trionfatori. Il giovanissimo cavallerizzo, infatti, ha conquistato il primo posto ai Campionati interregionali Puglia e Basilicata di dressage presso il Circolo ippico “Horse Club Terra Jonica” di Taranto. Una disciplina niente affatto semplice e che richiede grandi tecnica e precisione per imporsi.Il binomio Distante-Quarter ha partecipato alla competizione nella categoria emergenti ed è riuscito a issarsi sul gradino più alto e prestigioso del podio con punteggi del 70 e del 71%.

Il secondo titolo in pochi giorni, dato che Simone e Quarter, sempre seguiti dall’istruttrice Claudia Colaninno, nello scorso mese di maggio, si sono imposti anche nel corso dell’ancora più importante Campionato meridionale di dressage, tenutosi a Catania: in quel caso, percentuali del 68 e 68, che hanno pure in quell’occasione consentito alla “coppia” di sbaragliare l’intera concorrenza.