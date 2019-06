Nel corso della mattinata di giovedì 20 giugno tutti i consiglieri di maggioranza hanno protocollato la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale monotematico sull’emergenza rifiuti.

L’emergenza rifiuti persiste perché alcuni degli impianti individuati, non risultano sufficienti a ricevere la quantità di frazione organica giornaliera normalmente prodotta in questo periodo. Questo ha portato alle vicissitudini degli ultimi giorni con i camion pieni in attesa di depositare i rifiuti al loro interno e i sacchi dell’organico per le strade della Città.