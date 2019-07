Proseguono i controlli in materia di rifiuti da parte dei carabinieri dipendenti dal Comando provinciale di Brindisi, che nel mese di giugno hanno individuato e segnalato alle Autorità, competenti per la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi, ben 29 discariche abusive. Nel corso di questo servizio – reso alla comunità a tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio anche ai fini turistici – i militari dell’Arma hanno anche denunciato a piede libero un 60enne di San Vito dei Normanni, sorpreso alla guida di un motocarro a trasportare rifiuti speciali non pericolosi nonostante fosse sprovvisto della necessaria autorizzazione.Le sanzioni relative all’abbandono dei rifiuti per strada – spesso se ne vedono nelle periferie e tra le campagne – sono anche piuttosto salate, ma il fenomeno è purtroppo ancora eccessivamente diffuso: 3mila euro in caso di normale abbandono, cifra che raddoppia a 6mila euro in caso di sversamento di rifiuti pericolosi (materiali infiammabili, corrosivi, di provenienza industriale, amianto, ecc.).

La competenza per quanto concerne vigilanza e pulizia delle strade spetta alle Amministrazioni comunali e/o provinciali di concerto con gli eventuali enti concessionari, cui – secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, come Tar Campania e Puglia – le prime possono addossare interventi e costi.