Ha posato momentaneamente la sua borsa du un parapetto per concentrarsi a scattare una foto a sua figlia. Poi però, si è allontanata da quel punto senza riprendersi quella borsa che, particolare non trascurabile, conteneva, tra le altre cose, 8mila euro in contanti. Sembrava una giornata sfortunata, ma ecco com’è poi svoltata: un operaio edile ha ritrovato la borsa sul parapetto e senza porsi troppi dubbi l’ha consegnata alla polizia locale. È successo ieri pomeriggio (4 luglio) nel centro di Ceglie Messapica, dove il sindaco Luigi Caroli ha tenuto a convocare e ringraziare l’autore del ritrovamento per l’onestà e l’altissimo senso civico dimostrati, presenti anche il comandante della Municipale Cataldo Bellanova e l’assessora Grazia Santoro. La borsa è stata quindi riconsegnata alla legittima proprietaria, una donna originaria di Ceglie Messapica ma residente a Porto San Giorgio nelle Marche. Quel denaro, prelevato da poco, potrà essere quindi destinato, come da programmi, al pagamento di incombenze familiari.