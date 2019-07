Sono 62 e in gran parte già pienamente operativi i carabinieri di rinforzo inviati dal Comando generale dell’Arma nella provincia di Brindisi per incrementare gli standard di sicurezza durante la stagione estiva. Si tratta di 14 allievi provenienti dalla Scuola marescialli di Firenze e di 37 allievi provenienti dalla Scuole carabinieri di Campobasso e Reggio Calabria. Si aggiungeranno loro, nei primi giorni di agosto, altri 11 allievi marescialli. Tutti saranno impegnati al fianco dei colleghi più anziani, da cui saranno seguiti in attività istituzionali (proprio fino alla fine del mese di agosto) quali controlli stradali anti-alcol e droghe, contrasto dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti, dell’abusivismo commerciale. Inoltre, saranno occupati nella vigilanza nei principali luoghi di aggregazione, del porto, dell’aeroporto, delle stazioni ferroviarie, nonché delle aree residenziali urbane meno popolate a causa della partenza in villeggiatura dei residenti. Particolare attenzione, inoltre, anche per quanto concerne le zone rurali affollate da villeggianti e turisti, oltre che alle località balneari.La finalità è quella di garantire la serenità di tutti – fanno sapere dal Comando provinciale di brindisi – e punto di riferimento costante per i cittadini è l’utenza europea di emergenza 112 sempre attiva; agli operatori preposti si potrà richiedere qualsiasi tipo di esigenza, supporto, assistenza, che sarà gestita in relazione all’evento, previa attivazione delle procedure ritenute più idonee al caso concreto, anche con la richiesta di intervento dei Reparti speciali dell’Arma (Nucleo antisofisticazioni e sanità, Nucleo operativo ecologico, Nucleo ispettorato del lavoro, Nucleo tutela patrimonio culturale, Gruppo carabinieri forestale).