Il segretario del Partito Democratico di Francavilla Fontana Carmine Sportillo ed il Capogruppo PD in Consiglio Comunale Nicola Cavallo hanno visitato, nei giorni scorsi, il reparto Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Civile “Dario Camberlingo” incontrandone il Direttore Dott. Biagio De Mitri.

Nel corso del colloquio, particolarmente cordiale, il Dott. De Mitri ha parlato della U.O.C. come di “una realtà di eccellenza consolidatasi nel tempo, le cui attività sono improntate ad un adeguato livello ultraspecialistico, con i dirigenti medici occupati ciascuno in un settore specifico, mai perdendo di vista la patologia pediatrica e neonatale che, spesso, si rivela particolarmente impegnativa e perciò necessita di assistenza continuativa.”

Tali eccellenze riguardano Endocrinologia Pediatrica ed Auxologia (Dott.ssa Coccioli e Dott.ssa Filannino), Diabetologia Pediatrica (Dott.ssa Coccioli), Nutrizione ed Obesità Infantile (Dott.ssa Filannino ), Allergologia Pediatrica (Dott.ssa Massagli e Dott.ssa Formato), Nefrologia Pediatrica (Dott.ssa Ardito), Gastroenterologia Pediatrica (Dott.ssa De Marco), Neonatologia (Dott. Colucci, Dott. De Mitri e tutto il personale medico), Diagnostica ultrasonografica pediatrica e neonatologica (Dott. De Mitri); inoltre, presso l’ambulatorio di Pediatria di Ostuni si assicurano quattro giorni di attività di Day service.

Il segretario Sportillo e il Capogruppo Cavallo nel dare atto della “mole di lavoro e dell’alta qualità del servizio” assicurato ad una utenza che, statisticamente, accoglie piccoli pazienti provenienti dai territori di Brindisi e di Taranto, nel ringraziare “per la comprovata eccellenza e l’alta tecnologia adottata in quanto anche centro prescrittore per il diabete tipo 1 in età pediatrica”, hanno preso atto “dell’oggettiva precarietà di natura logistica e strutturale in cui versa l’intero reparto di Pediatria.”

Hanno, pertanto, preannunciato al Dott. De Mitri “una iniziativa mirata del Partito Democratico cittadino, da assumere in tempi brevissimi” nei confronti del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con delega anche alla Sanità “affinché preservi reparto e servizi già assicurati presso il presidio francavillese” e, d’intesa con il Direttore generale della ASL Brindisi, Dott. Giuseppe Pasqualone “ne acceleri il trasferimento in tempi brevissimi, presso la nuova struttura edificata al quinto piano dell’edificio centrale del ‘Camberlingo’ in prossimità della già collocata Neonatologia”.

Ufficio stampa Partito democratico Francavilla Fontana