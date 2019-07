Nella suggestiva piazzetta di Torre Ovo (marina di Torricella) è andata in scena, sabato 13 luglio, la seconda edizione del torneo “Il re dei re – Galà di kickboxing” organizzato dai maestri e responsabili Ico (Internationational combat organization) Puglia, Marco Lacaita e Luca Scorrano.Nonostante le condizioni meteo non ottimali, l’organizzazione è stata impeccabile e l’evento ha riscosso un grande successo du pubblico.

Vi ha preso parte da Francavilla Fontana anche l’Asd Red Dragon dei maestri Stefano Bramato e Vincenzo Gelo, che ha dimostrato ancora una volta sul campo l’impegno e la passione che animano i suoi atleti.

Gelo ha vinto il suo match singolo di light contact con padronanza e precisione nella tecnica contro un avversario comunque molto preparato e tenace.

La piccola Silvia Mastropietro ha partecipato a un entusiasmante triangolare di point fighting in cui ha vinto la semifinale e dimostrato grinta e tecnica fuori dal comune, salvo poi essersi arresa in finale dove ha perso di un solo punto e non senza recriminazioni nei confronti dell’arbitro

Luigi Leuzzi ha sfiorato di poco la qualificazione nel grand champions categoria Open: ha perso all’ultimo minuto di soli tre punti un match che inizialmente stava dominando

Il maestro Bramato, soddisfatto per la riuscita del torneo e per le prestazioni offerte dai suoi, ha ringraziato di cuore gli organizzatori per l’infaticabile e ineccepibile promozione delle arti marziali sul territorio.