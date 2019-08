Non solo i Rewind, non solo i Vega 80, non solo Eugenio Bennato. Ci sarà anche Paolo Belli, domenica 18 agosto, a trascinare col suo swing travolgente il pubblico di Mani im_pasta 2.0, grande evento di spettacolo ed enogastronomia organizzato per il secondo anno in piazza Lorch, a Oria, dall’associazione Insieme Possiamo in collaborazione con GustOria.

L’anno scorso fu un successo e gli organizzatori hanno così deciso di rilanciare: non più soltanto due giorni, ma tre (da venerdì 16 a domenica 18 agosto, appunto) e molto più intrattenimento, oltre ovviamente agli stand del buon cibo tipico e del buon bere. La qualità dell’intrattenimento e dei prodotti, infatti, è stata messa al primo posto in tutte le fasi organizzative.

Mani im_pasta non rientra nel cartellone eventi estivi allestito dall’Amministrazione comunale di Oria per una precisa scelta di Insieme Possiamo, che si autofinanzia grazie agli sponsor anche per non gravare sulle casse pubbliche.

L’associazione, i cui soci sono sia giovani che esperti, è nata poco più di un anno fa sull’onda lunga della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Pino Carbone.

Semplice, si fa per dire, l’obiettivo: dimostrare come, con impegno, sacrificio e tante idee, si possa realizzare qualcosa di buono e bello per la propria comunità anche da fuori le istituzioni. Una sorta di scommessa vinta sia con Mani im_pasta (l’anno passato, l’evento più partecipato dell’estate oritana, ovviamente dopo il Corteo-Torneo dei Rioni) che con l’altra manifestazione autunnale Di_Vino in Vino.

Mani im_pasta, grazie a un’offerta ampia e variegata, si rivolge davvero a tutti ed è un evento adatto a ogni età, a misura di bambino, ragazzo, adulto, anziano, famiglia.

È stato pensato e sarà, insomma, una grande festa popolare che trae la sua denominazione proprio dalle tipicità e tradizionalità che ne sono alla base: difatti, oltre a ogni genere di leccornia – rigorosamente made in Puglia, con prevalenza del circondario salentino – sarà possibile ammirare la maestria nella preparazione dei cibi sul posto. Su tutto, le massaie che preparanno e cucineranno la pasta della tradizione (orecchiette & pizzarieddi) direttamente nella più grande e accogliente piazza di Oria.

La presenza nella tre giorni agostana – e in scia al precedente weekend dedicato Palio di Oria – di artisti e intrattenitori molto apprezzati farà in modo che non solo il gusti, ma pure tutti gli altri sensi siano appagati.

L’appuntamento è dunque fissato per i giorni 16, 17 e 18 agosto a partire dalle 18 e fino a notte.

“Vi aspettiamo numerosi – è l’invito degli organizzatori, in fermento da mesi – perché di una cosa siamo certi: insieme possiamo… divertirci!”