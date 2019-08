Qui di seguito la posizione di Siamo Europei Francavilla Fontana in merito alla presunta incompatibilità assessorile di Antonio Martina:

In riferimento alla vicenda che ha interessato l’Assessore Ing. Antonio Martina (componente della Giunta comunale di Francavilla Fontana) in un nostro precedente comunicato avevamo auspicato un confronto, un dibattito in Consiglio Comunale, franco leale e sereno nell’interesse di tutti. In primo luogo dei cittadini ma anche, riteniamo, nell’interesse dello stesso Assessore. Registriamo che ciò non è stato possibile per una pregiudiziale formale, posta dalla Maggioranza. Secondo noi è stato un errore. Pensiamo che sia stata sciupata una preziosa opportunità per affermare il primato della Politica su altri Organi, anch’essi deputati al controllo degli atti amministrativi, così come paventato