Lo sport continua a regalare grandi soddisfazioni a Francavilla Fontana: non solo il popolare calcio, con la Virtus finalmente tornata a giocare (per merito di tutti, dalla società, alle amministrazioni, agli uffici comunali) nel suo “Giovanni Paolo II”, ma anche gli altri sport cosiddetti minori, che poi minori sono forse soltanto nel seguito, non certo nell’importanza e nell’impegno che ci mettono coloro che li praticano anche ad altissimi livelli. Così, dopo il ct francavillese Vincenzo Fanizza, che coi suoi azzurrini under 19 ha conquistato contro il Belgio le Olimpiadi europee in Azerbaigian, ecco che Azzurra Caroli qualche giorno fa ha ottenuto il secondo argento consecutivo ai campionati mondiali di savate ai campionati mondiali svoltisi a Budapest (Ungheria) dal 25 al 27 luglio scorsi. E anche alla giovanissima boxeur nazionale il Comune renderà i giusti e dovuti onori. L’ha preannunciato il presidente del Consiglio comunale francavillese, Domenico Attanasi:

“In questo periodo a Francavilla le soddisfazioni sportive non vengono solo da calcio e volley.

Anche gli sport da combattimento confermano una tradizione che nel tempo ha proiettato la nostra Città ai vertici delle classifiche internazionali.

E’ il caso del Savate Figth1, i cui Campionati Mondiali si sono svolti a Budapest in Ungheria nei giorni 25, 26 e 27 luglio.

In questa disciplina si è laureata vice campionessa mondiale la nostra concittadina Aurora Caroli, tesserata con la ASD Ginnastica Francavilla. Si tratta peraltro di una riconferma, perchè Aurora si è presentanta a Budapest come vice campionessa mondiale uscente di categoria. E si sa: nello sport confermarsi è molto più difficile che affermarsi.

Anche Aurora riceverà il doverso riconoscimento da parte delle istituzioni cittadine.

Ancora congratulazioni ad Aurora e a tutto il team della ASD Ginnastica Francavilla e tantissimi auguri per il futuro!”.