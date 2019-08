Mani im_pasta 2.0: tre giorni di grandi concerti, cibo, buon bere e divertimento.

Tre giorni da non perdere i prossimi 16, 17 e 18 agosto in piazza Lorch a Oria, dove si svolgerà “Mani im_pasta 2.0”, interamente a cura e autofinanziato dell’associazione Insieme Possiamo in collaborazione con GustOria.

Una grande festa popolare in cui saranno la grande musica, l’ottimo cibo e il buon bere a farla da padroni, oltre che ovviamente il divertimento. Ce ne sarà per tutti i gusti e tutte le fasce d’età.

Si parte venerdì 16 col concerto dei Rewind, che faranno rivivere al pubblico straordinarie sonorità e atmosfere atmosfere dei decenni passati.

Sabato 17 sarà la volta del maestro Eugenio Bennato, con una tappa del suo tour estivo “Controcorrente”: un’artista la cui storia parla da sé e che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Programma ricco e chiusura col botto per domenica 18:

prima, i Vega 80 animeranno la più grande piazza di Oria riproponendo le hit dei ruggenti anni Ottanta; infine, Paolo Belli – un altro che non necessita di presentazioni – coinvolgerà tutti col suo inconfondibile e trascinante swing.

Dopo lo straordinario successo della passata edizione, la prima, Mani im_pasta 2.0 torna ancora più in grande e si propone come uno dei più variegati e attrattivi eventi in programma in Puglia.