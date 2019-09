Si chiama “Pure”, è la fiera più importante al mondo per il Turismo di Lusso e si è chiusa ieri a Marrakech: 400 le strutture ricettive provenienti da tutto il mondo, 700 i buyer, le agenzie di viaggio, i tour operator ed i personal traveller.

“Beyond Luxury” è il claim della kermesse, oltre il lusso. Per poter essere a Marrakech il lusso non basta: la sostenibilità ambientale e l’integrazione delle comunità locali sono i segni distintivi del Luxury Travel del domani.

A “Pure” si accede solo per invito e si deve comunque superare la selezione di una Giuria Internazionale.

Chi riesce a farne parte può fregiarsi dell’appellativo di “Purist“, che per i non addetti ai lavori potrebbe non significare nulla, ma per chi opera nel Turismo essere un Purist è il massimo dei riconoscimenti possibili nel mondo della ricettività turistica.

Per Pure 2019 sono state 400 le strutture ricettive selezionate nel mondo di cui 171 provenienti dall’Europa, circa 20 dall’Italia.

Chi l’ha fatta da padrona è stata la Puglia con ben 6 strutture presenti e lo dice con orgoglio l’assessore regionale al Turismo Loredana Capone tramite Puglia Promozione, il braccio armato dello sviluppo turistico pugliese, presente a Marrakech con i suoi massimi esponenti e con Nancy Dell’Olio, l’ambasciatrice della Puglia nel mondo.

Chi l’ha fatta da ancor più da padrona è stata la provincia di Brindisi con ben quattro strutture. Quasi scontati i nomi dei primi 4 sebbene non non tanto scontati se si pensa che tra i grandi esclusi sembra ci sia stato anche Sir Rocco Forte con la sua Torre Maizza, nonostante il campo da golf ed il costo di una stanza che parte da 700 euro.

Tra gli eletti, dunque, Borgo Egnazia, già primo hotel al mondo che vanta tra i suoi assidui ospiti Madonna; Torre Coccaro della Famiglia Molo, i veri apripista del turismo di lusso in Puglia (non a caso, Rocco Forte ha acquistato giusto da loro Torre Maizza); Masseria Pettolecchia di René De Piciotto, uno degli imprenditori più ricchi d’Europa, famoso ai più per essere il proprietario del Lecce Calcio in serie A, circa 40 – a suo dire – i milioni investiti dal suo gruppo per il turismo in Puglia (la sua Masseria Pettolecchia si estende per circa 170 ettari sul mare di Savelletri, dove il solo accesso al lido costa 100 euro a persona – immaginate il resto – e che annovera tra le dotazioni un jet da 10 posti non si sia mai i suoi ricchi clienti dovessero avere problemi a trovare un passaggio).

Diciamo che tra matrimoni da mille e una notte e ospiti che vanno da Madonna alla figlia di Trump, per le Masserie di Savelletri la presenza a Pure era scontata.

Nel leggere il comunicato della Regione Puglia non può non sorprendere che tra i selezionati ci sia Masseria Palombara che non ha aerei privati, che non confina con il mare, che non si trova a Fasano con le sue 700mila presenze all’anno ma si trova ad Oria che fa solo 7000 presenze all’anno, ad Oria che ha un castello chiuso e che non ha neanche un assessore al Turismo.

È bellissimo notare che nel comunicato vi è solo la dichiarazione di AFngelo Lippolis di Masseria Palombara e non dei proprietari degli altri resort tutti rigorosamente presenti al Marrakech.

È bello scoprire che per essere nell’olimpo del turismo mondiale può non essere necessario circondarsi di super manager e di cuochi stellati ma lo si riesce anche a fare con uno staff che è solo oritano, dalla cuoca al giardiniere.

Inutile dire che l’ironia e la riservatezza continuano ad essere i segni distintivi dei proprietari della Masseria Palombara i quali, nel rispondere alla domanda “come mai?”, hanno detto “evidentemente si saranno sbagliati”.