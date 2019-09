googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

L’8 settembre 2019 è stata celebrata la Giornata Mondiale della Fisioterapia. Per l’occasione, anche quest’anno l’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) ha rinnovato il protocollo d’intesa con Federfarma.Dal 9 al 14 settembre, le farmacie che hanno aderito all’iniziativa hanno ospitato i fisioterapisti soci A.I.FI., regolarmente iscritti all’albo, che hanno proposto un servizio valutativo ed informativo gratuito a tutti gli avventori interessati presso le farmacie. L’intento delle giornate divulgative dell’A.I.FI. è far comprendere che i benefici e il successo del trattamento fisioterapico sono possibili solo se gestiti da “mani giuste”.Lo scorso venerdì 13 settembre, a Francavilla Fontana, il messaggio dell’A.I.FI. è stato veicolato dalla Dott.ssa fisioterapista Sara Battista, titolare dell’omonimo studio fisioterapico in via S. Lorenzo, presso la Farmacia Centrale del Dott. Piergiorgio Perrino, entrambi della Città degli Imperiali. Sabato 14 settembre, il programma informativo, sempre a cura della Dott.ssa Battista, è proseguito presso la farmacia del Dr. Salvatore LEO, a Torre S. Susanna (BR). Significativo è stato l’interesse dimostrato dall’utenza, che ha colto l’occasione per essere aggiornata sulle nuove metodologie e possibilità terapeutiche.Un plauso all’A.I.FI. e all’A.I.FI Puglia, nello specifico nella figura del presidente regionale Dott.ssa Claudia Pati, per quest’opera di sensibilizzazione a beneficio della salute di tutti.