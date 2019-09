Lo sostiene il senatore Luigi Vitali, che da poco ha aderito al nuovo soggetto politico “Cambiamo! Con Toti”, fondato proprio dal governatore della Liguria Giovanni Toti:”Ho voluto attendere che il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, avesse il tempo necessario per assumere la guida di un Ministero così importante e per prendere contezza delle tante questioni in agenda, ma già lunedì presenterò un’ulteriore interrogazione parlamentare sulla vicenda”, è quanto dichiara il Sen. Luigi Vitali in merito alla questione del fallimento del Mercatone Uno.

“Chiederò al Ministro” continua Vitali “di conoscere l’evolversi della situazione e le ragioni che lo hanno portato a chiedere un rinvio dell’incontro già previsto per il 16 settembre tra i Commissari ed i rappresentanti delle sigle sindacali. Sembrerebbe, allo stato, che le intenzioni del Mise sarebbero quelle di convocare un tavolo di crisi.

Allo stesso modo e con particolare riferimento alla situazione del punto vendita di Francavilla – che continua ad essere seguita dal consigliere comunale avv. Antonio Andrisano il quale provvede a fornirmi gli aggiornamenti del caso, chiederò – conclude il senatore pugliese – di conoscere quali siano le ragioni in funzioni delle quali non si è ancora provveduto, solo presso la sede di Francavilla, alla redazione dell’inventario”.