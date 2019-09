Ha nascosto la droga sotto la lingua e cominciato a esprimersi a gesti coi carabinieri. Un’idea originale, quella di un 26enne di San Vito dei Normanni, ma che non gli è valsa l’impunità: infatti, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. In bocca i militari gli hanno trovato due grammi di cocaina. Ci sentiva e riusciva a parlare benissimo. La sua sceneggiata è durata meno di quanto si aspettasse e soprattutto non ha avuto l’esito sperato.

googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting();

googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');