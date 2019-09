Sono stati condannati per associazione finalizzata al traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e nei loro confronti i carabinieri delle Stazioni Brindisi Centro e Casale hanno dunque eseguito degli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce.In particolare, il 53enne brindisino Andrea Baglia dovrà scontare 14 anni, otto mesi e 20 giorni di reclusione; il 52enne brindisino Cosimo D’Alema, dieci anni e sei mesi; il 54enne brindisino Maurizio Andriani. sette anni; il 25enne brindisino Andrea Sgura, quattro anni, cinque mesi e dieci giorni.

L’inchiesta sfociata nell’operazione “Uragano”, che condusse anche all’arresto dei quattro, fu coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. In quell’occasione furono sgominati tre gruppi criminali che – tra il 2011 e il 2012 – trafficavano in hashish, marijuana e cocaina tra Brindisi e comuni quali SanPietro Vernotico e Oria, con anche ramificazioni fuori provincia grazie al supporto di gente trasferitasi dal Brindisino (per esempio, in Friuli e in Emilia).