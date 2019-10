Si riaprono i battenti.Ricomincia il grande spettacolo della Serie C Gold.Sarà la sfida del giovane Villa contro la corazzata Taranto ad inaugurare questa stagione.La nostra 56esima.Il destino, forse, ha voluto che si ricominciasse proprio da dove si è terminato 6 mesi fa, in quel famoso spareggio playoff finito male per i biancoazzurri, sul parquet, ma che ci ha reso orgogliosi per la passione dei nostri sostenitori, presenti sempre, anche e soprattutto nei momenti più difficili.È fede legata ad una città.

Il Cus Jonico Taranto quest’anno sarà una delle squadre da battere, a nostro parere, la squadra da battere.

Roster di 11 giocatori che permette allo staff tecnico rossoblu di avere sempre allenamenti di qualità.

Sarà la sfida tra la squadra con più stranieri, tre per il Cus, e quella con più italiani, il Villa.

Affianco ad un riconfermatissimo Arturs Dusels, giocatore favoloso, si è aggiunto un altro Arturs, Bricis. Sarà il nome, sarà lo stesso paese di origine, ma stiamo parlando di un altro giocatore pazzesco.

Ricordiamo ancora il suo debutto in Puglia nella “nostra” San Francesco con la maglia del Corato, nel quale ci annientó con 28 punti ed un 7/8 dall’arco.

L’under Berzins, anche lui direttamente dalla Lettonia, è il terzo straniero della corazzata rossoblu.

Andrea Grosso, fratello di Fabio, quello che fece urlare di gioia persino Beppe Bergomi nella semifinale di Berlino del 2006, è un giocatore letale, completo e con tanta esperienza.

Simone Di Diomede è un centro giovane, con tanta serie B nelle gambe.

Non possiamo presentarli tutti, anche se lo meriterebbero, ma completano il roster la grinta di Longobardi, la tarantinità di Salerno, Bitetti e Pannella, la gioventù di Cito e Mattei.

Non esistono sfide impossibili, ma questa ci va molto vicino.

Roster di categoria superiore, già chiuso a maggio da una società ambiziosa che ha messo nelle mani di coach Olive una monoposto in cui non si vedono punti deboli, e che non dovrebbe conoscere sconfitta.

Non è stata una grande pre-season la nostra, alti e bassi, molte fermate ai box per i nostri giocatori.

Tante difficoltà, a cui si sono aggiunte, come se non bastasse, quelle legate allo spazio per allenarsi.

Il non dover giocare nella propria casa, nella propria città, è un altro handicap enorme, che non vogliamo approfondire, perché restiamo fiduciosi nella consegna a breve della famosa struttura.

Abbiamo un bel gruppo, ragazzi giovani che siamo sicuri daranno l’anima per la maglia.

Appuntamento, domani, sabato sera alle ore 20, al Palasport 2006 di Ceglie Messapica.

Chiediamo aiuto ai francavillesi, al popolo biancoazzurro, di non abbandonare i nostri ragazzi.

Di superare le difficoltà insieme a noi.

Di guardare dritto in faccia, in tono di sfida, le avversità.

È il Villa. E io ci sto.

Ufficio Stampa

Basket Francavilla 1963