Si riceve e pubblica:

Nei giorni scorsi con la pubblicazione della Delibera di giunta n. 356 del 1 ottobre 2019 l’Amministrazione Denuzzo ha ufficializzato le intenzioni di affidare nuovamente ad un soggetto esterno il servizio di ausilio al personale dell’Ente per la Biblioteca Comunale “Giovanni Calò”, in scadenza il prossimo 31 ottobre, dando quindi direttive al Dirigente del VI settore per la predisposizione degli atti necessari per il nuovo bando di affidamento. Prima ancora della pubblicazione della Delibera di Giunta, erano già trapelate le intenzioni dell’Amministrazione di non prorogare il servizio all’attuale gestore privato – la società Libermedia nella figura della responsabile D.ssa Monica Albano, e la notizia aveva sollevato il disaccordo da parte di alcuni cittadini e anche di alcuni consiglieri comunali, i quali al contrario ci tenevano affinché il gestore esterno attuale fosse riconfermato.

Sulla vicenda innanzitutto ci tengo a sottolineare che a mio avviso la posizione giuridica di amministratore che ricopriamo anche noi consiglieri comunali, imporrebbe atteggiamenti più distaccati nei confronti di soggetti privati che gestiscono già un servizio pubblico, o che comunque potrebbero concorrere nuovamente alla nuova gara, come anche la stessa Libermedia. Ma certamente poi ognuno si comporta come meglio ritiene.

Riguardo poi agli aspetti amministrativi che ruotano attorno alla gestione della biblioteca, ritengo che anche una breve ricostruzione dei fatti potrebbe aiutare un po’ tutti a fare chiarezza.

L’attuale gestore in scadenza 31 ottobre prossimo – Libermedia di Albano Monica & co. s.a.s., si era aggiudicata il servizio ad ottobre 2017 al secondo tentativo di gara, dopo una prima indizione di gara tra agosto e settembre andata deserta forse anche per i tempi strettissimi di pubblicazione del bando (appena due settimane), e per un importo complessivo per i due anni pari a € 36.316,80 (ribasso del 3% – importo mensile di € 1.513,20). Successivamente il Comune di Francavilla Fontana si candida all’AVVISO PUBBLICO REGIONALE “SMART – IN PUGLIA -COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITÀ” – POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.7 e si aggiudica un finanziamento di € 995.000,00 da parte della Regione Puglia, con un progetto che prevede lavori, servizi e forniture per il restauro della biblioteca, che viene poi suddiviso in due appalti distinti, uno per lavori e l’altro per i servizi e forniture. E alla gara per l’affidamento dei servizi e forniture, che si è chiusa a Luglio 2019, ha partecipato aggiudicandoselo, ancora la Libermedia di Albano Monica & co. s.a.s. (che contemporaneamente era anche il gestore esterno dello stessa biblioteca oggetto del bando), in raggruppamento con la capogruppo G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, per l’importo contrattuale di € 448.219,94 oltre IVA.

Dunque, pur riconoscendone io stesso il valore professionale dell’attuale gestore, e senza nulla togliere all’ottimo lavoro svolto fino ad oggi dalla D.ssa Albano, ritengo che il nuovo bando dovrebbe porre le condizioni per elevare ulteriormente la qualità del servizio pubblico attuale, soprattutto se lo stesso bando è formulato con criteri che perseguono obbiettivi sempre più alti di professionalità e di qualità del servizio. Ed è proprio questo il punto: la qualità del servizio che si vuole offrire e gli obbiettivi di crescita.

In occasione del bando di affidamento del 2017 la stessa Associazione Italiana Biblioteche – A.I.B., contestò il bando chiedendone persino il ritiro con una lettera all’allora Sindaco Bruno, ritenendo non congruo l’importo dell’appalto e tale da non permettere all’aggiudicatario un corretto inquadramento delle figure professionali ed il rispetto dei requisiti professionali richiesti dal disciplinare nell’individuazione del Responsabile dell’Appalto.

Pertanto oggi mi auspico che l’Amministrazione De Nuzzo, già nella formulazione del bando, ponga alti requisiti per le figure professionali da individuare in termini di titoli ma anche e soprattutto di esperienza pregressa maturata nel settore; un attenzione questa che allontanerebbe peraltro anche ogni “zizzania da bar” su ventilate preferenze nell’individuazione delle figure professionali.

Si faccia in modo insomma che il livello di qualità raggiunto con l’attuale gestore sia un punto di partenza da consolidare e su cui fondare il futuro della Biblioteca Comunale “G. Calò” che oggi, anche grazie al cospicuo finanziamento acquisito nell’ambito del Bando Community Library e agli importanti progetti di sviluppo che la interesseranno, ha delle potenzialità di crescita enormi che nessuna Amministrazione può permettersi di sprecare, per nessun motivo.

Giuseppe Ricchiuti

Consigliere Comunale

MoVimento 5 Stelle Francavilla Fontana