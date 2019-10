L’acquisizione di nuove competenze specifiche rappresenta una opportunità imperdibile per l’affermazione nel mercato del lavoro.Sulla base di questa consapevolezza la Giunta, avvalendosi dell’esperienza sul sistema degli ITS del prof. Giovanni Semeraro che, dall’agosto 2018 su indicazione dell’Amministrazione Comunale, ricopre il ruolo di Rappresentante per degli Enti Locali nella Fondazione ITS Aerospazio Puglia, ha sottoscritto nuove partnership con gli Istituti Tecnici Superiori.

L’ultimo in ordine di tempo è stato stipulato con la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato” che sta per avviare il corso biennale in “Design, Prototipazione e produzione artigianale e digitale di manufatti artistici”. Il tecnico, al termine del percorso di studio, sarà in grado di rinnovare l’artigianato artistico ceramico applicando tecnologie e strumenti innovativi coerenti con i processi produttivi introdotti da Industria 4.0. Il Corso di studi, che si svolgerà nella città di Grottaglie, è strutturato in due annualità (2019 – 2021) per una durata complessiva di 2000 ore di cui 880 ore di attività di stage in contesti lavorativi. Possono partecipare giovani e adulti, anche occupati, in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore quinquennale e/o di un titolo equipollente o Laurea. Il termine ultimo per completare l’iscrizione è fissato per le ore 13.00 di venerdì 18 ottobre 2019. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito itsturismopuglia.gov.it.

Sul fronte tecnologico, tornano i bandi di reclutamento allievi per i corsi dell’ITS Aerospazio Puglia, di cui il Comune di Francavilla Fontana è socio fondatore, relativi a Tecnico Superiore delle Tecnologie produttive dell’industria aerospaziale, Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili, Tecnico superiore per la condotta e movimentazione treni e Tecnico superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici. Possono accedere a questi corsi giovani e adulti, anche occupati, in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore quinquennale e/o di un titolo equipollente e con una conoscenza della lingua inglese di livello B1 CEFR. Le attività didattiche, strutturate anche in questo caso in lezioni frontali e stage in aziende, si svolgeranno presso la Cittadella della Ricerca. Il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione è fissato in mercoledì 16 ottobre 2019. Tutti i dettagli relativi al bando sono consultabili sul sito itsaerospaziopuglia.it.

Sono prorogati, infine, i termini per la presentazione delle domande relative alla partecipazione al corso per la qualifica professionale di “Operatore per l’organizzazione la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena” ideato dal Comune di Francavilla Fontana e dalla Società di Produzione Cinematografica Bunker Lab e attuato dall’Associazione FO.RI.S. La nuova scadenza è fissata per mercoledì 16 ottobre. Tutti i dettagli relativi al bando sono consultabile sul sito associazioneforis.it.

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana