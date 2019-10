Qualcosa che non capita certamente tutti i giorni: il francavillese Giuseppe Leone – noto anche per una recente ma breve esperienza politica da coordinatore di Art.9 – è stato citato su “T”, il magazine internazionale del prestigioso New York Times. In qualità di guida turistica, ha curato le destinazioni e accompagnato i giornalisti del Times nel loro tour tra Puglia e Basilicata. La citazione di Leone è riferita, infatti, a Matera:

Originale: «Matera has been going through a rejuvenation since it was named the 2019 European Capital of Culture after years of near languish — its famous cave dwelling homes abandoned by its residents in favor of modern apartments. From two vantage points, take in the spectacular vision of a once-buzzing city of cave homes and relive a slice of history with Giuseppe Leone, a local expert guide who will very gladly show you where to find grano arso, a typical Pugliese flour. www.southernvisionstravel.com»

Traduzione: «Matera è ringiovanita da quando è stata nominata Capitale europea della cultura 2019 dopo anni di languore – le sue famose case rupestri (i Sassi, Ndr) abbandonate dai residenti in favore di appartamenti moderni. Da due punti di vista, ti immergi nella visione spettacolare di una città un tempo piena di case rupestri e rivivi un pezzo di storia con Giuseppe Leone, una guida locale esperta che ti indicherà molto volentieri dove trovare del grano arso, una tipica farina pugliese. www.southernvisionstravel.com»

