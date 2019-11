La Città di Francavilla Fontana ha istituito ufficialmente la Banca della Terra di Puglia al fine di favorire l’accesso dei giovani nel mondo dell’agricoltura e limitare, allo stesso tempo, il consumo dei suoli agricoli.La Banca della Terra consiste in un archivio informatico accessibile al pubblico contenente i terreni incolti e relativi fabbricati rurali insistenti sul territorio cittadino e disponibili per l’assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque voglia esercitare attività agricola.Questo provvedimento realizza e concretizza quanto disposto dalla Legge Regionale contenente “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono ed il consumo dei suoli agricoli”.

I proprietari di terreni incolti e dei fabbricati di pertinenza potranno iscrivere i propri beni nella Banca della Terra rispondendo all’apposito Avviso Pubblico che è consultabile sul sito internet istituzionale www.comune.francavillafontana.br.it.

Con l’adozione di questo strumento, oltre a fornire una concreta possibilità lavorativa nel mondo agricolo, sarà possibile monitorare più attentamente e contrastare la diffusione del batterio della xylella fastidiosa e garantire una manutenzione del verde per scongiurare il pericolo di incendi durante la stagione secca.

“Il nostro territorio ha una vocazione storica per l’agricoltura – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – grazie all’adozione della Banca della Terra ridiamo valore a terreni e fabbricati in disuso rimettendo in moto l’economia intorno al settore primario. È un passo importante per lo sviluppo economico e per la tutela della qualità dei terreni che diversamente rischiano di andare incontro ad un processo inarrestabile di desertificazione.”

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Attività Produttive tutti i martedì ed i venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana