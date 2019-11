Il coordinatore Regionale di Movimento Nazionale Puglia, Cesare Mevoli, e il segretario cittadino di Movimento Nazionale di Francavilla Fontana, Avv. Francesco Candita, annunciano una importante decisione relativa alla fusione tra Movimento Nazionale e Fratelli d’Italia.

“Dopo la conferenza stampa del 7 giugno scorso con Giorgia Meloni che ha sancito il patto federativo tra il Movimento Nazionale per la Sovranità e Fratelli d’Italia e le candidature di nostri esponenti alle elezioni europee nella liste di Fdi, è necessario compiere un altro passo avanti. Il fallimento dell’assurdo esperimento del governo Conte bis e l’urgenza di costruire un’alternativa di governo che ridia dignità allo Stato, impongono la nascita di uno schieramento di centrodestra radicalmente nuovo, imperniato sulle idee sovraniste di difesa intransigente dell’interesse nazionale.

“In questo schieramento deve crescere la forza della componente più legata alla tradizione della destra italiana, all’idea di unità nazionale e ai valori fondamentali del nostro popolo, una forza capace di difendere le ragioni del Sud quanto quelle del Nord. Non è un caso che, ormai da mesi, Fratelli d’Italia stia registrando un crescente consenso e che altrettanto accada per il suo leader Giorgia Meloni.

Per questi motivi, MNS ritiene che siano maturi i tempi per entrare a far parte ufficialmente e compiutamente della struttura politica ed organizzativa di Fratelli d’Italia, contribuendo ad arricchirne le strutture territoriali e le proposte politiche e organizzative.

Per questo accettiamo la proposta avanzata dai dirigenti di Fratelli d’Italia di cooptare una significativa rappresentanza del nostro Movimento all’interno dell’Assemblea nazionale e dentro i Coordinamenti provinciali e regionali, nominando il Segretario nazionale Marco Cerreto e il Presidente nazionale Roberto Menia negli organi di vertice di Fdi.

Per ratificare questa decisione sarà convocata il 7 dicembre l’Assemblea nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità.”

Ciò è quanto dichiarano il Segretario nazionale Marco Cerreto e il Presidente nazionale Roberto Menia, riprendendo il documento politico approvato dall’Ufficio politico del Movimento Nazionale per la Sovranità.

Cesare Mevoli, dichiara che: “Per tanti di noi è un ritorno a casa, essendo già stati in tempi recenti dirigenti provinciali e nazionali, e candidati di FdI, e siamo convinti che – come dichiarato nel nostro documento, approvato all’unanimità dalla assemblea nazionale del partito ‘unire le fiamme’ – assieme sapremo dare alla nazione una grande forza politica a difesa dei cittadini, una forza saldamente popolare, nazionale e sociale, iniziando per quanto ci riguarda dalla Puglia, che già nel recente passato, con Pinuccio Tatarella, fece della nostra regione il laboratorio politico di una fortissima destra in un grande centrodestra, che seppe dare per decenni stabilità politica alla Puglia ed all’Italia”.

Il segretario cittadino di MNS Francavilla Fontana Francesco Candita: “Grazie a questa fusione la destra diventa ancora più forte e solida, pronta ad affrontare le sfide che sia a livello Nazionale che Comunale vedranno le forze di centro destra ancora più coese. È necessario ora iniziare un dialogo anche con il partito di Giorgia Meloni sul territorio Francavillese al fine di collaborare e fondere i rispettivi programmi e battaglie politiche.

L’unione delle due fiamme contenute nei simboli partititici in questione è una grande soddisfazione per chi, come il sottoscritto, ha sempre creduto negli ideali e nei programmi del centro destra e perseguirà gli stessi anche nelle prossime tornate elettorali”.