“Meet, test and treat”: Incontra, fai il test e cura.Questa la campagna (denominata anche MTT) lanciata da Croce Rossa Italiana insieme alla fondazione Villa Maraini, eccellenza nella gestione e nella cura delle tossicodipendenze. Obiettivo è la sensibilizzazione sui temi delle malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riferimento all’HIV e alla sifilide, e la loro prevenzione, tramite la diffusione di test di pre-screening gratuiti da somministrare alla popolazione.Il Comitato di Francavilla Fontana-Oria ha voluto mettersi alla prova e ha studiato un piano che potesse agire in più modalità e in più momenti, e che rispondesse tanto al bisogno di prevenire la malattia quanto a quello di sensibilizzare sull’abbattimento degli stereotipi ancora oggi esistenti intorno ai malati di HIV.

Sabato 30 novembre, alle 18, presso la Sala Belvedere del Castello Imperiali, si terrà una conferenza aperta a tutta la cittadinanza, che vede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e di Oria, della ASL di Brindisi, e della Regione Puglia.

Gli ospiti saranno tanti, e tutti provenienti dalle più disparate realtà ruotanti attorno al mondo della malattia o dei giovani:

– il dott. Salvatore Minniti, dirigente medico del reparto di malattie infettive dell’ospedale “A. Perrino” di Brindisi;

-il dott. Giovanni Della Corte, specialista in dermatologia e malattie veneree;

-il dott. Antonio Proto, medico di Croce Rossa specialista in medicina generale;

-la prof.ssa Anna Maria Padula, docente di scuola

secondaria di secondo grado;

-a dare forse il più grande valore e il più grande senso all’evento, la presenza della sig.ra Maria, che ha deciso di raccontare, mettendoci tutta se stessa e la forza della sua esperienza, il punto di vista di chi è #malato.