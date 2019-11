Si riceve e pubblica:

Cosimo Bungaro, già assessore e vicesindaco del Comune di Francavilla Fontana, è stato nominato nuovo coordinatore del partito azzurro. Ad annunciarlo è il commissario provinciale di FI, Laura De Mola, che ha deciso di affidare a Bungaro la guida del partito, “stante la sua esperienza maturata in tutti questi anni di militanza ed attività politica – sottolinea la De Mola – oltre che per la coerenza mostrata agli ideali del partito”.

Infatti, proprio lo stesso Bungaro, nato in Alleanza Nazionale, ha aderito nel 2008 al progetto de Il Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi, per poi confluire in Forza Italia, dopo il suo scioglimento nel 2011. Venne eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1996 e rivestì nel 2001 i panni di Assessore al Turismo del comune del Brindisino. Carica confermata anche alle elezioni del 2006 e poi ancora nel 2009, anno in cui viene nominato vicesindaco della città.

Da sempre uno dei candidati più suffragati in assoluto, Bungaro ha accettato senza riserva l’incarico affidatogli dal partito. “A Bungaro – continua il commissario provinciale – vanno i miei auguri per quello che, ne sono certa, sarà un proficuo lavoro. La fedeltà di una persona onesta e leale ai nostri valori, sarà motivo di aggregazione per i nuovi tesserati. Nei prossimi giorni – conclude Laura De Mola – saranno completate le nomine per tutti i comuni della provincia di Brindisi”.

Negli ultimi minuti, a Cosimo Bungaro, sono giunte anche le felicitazioni del commissario regionale del partito, deputato Mauro D’Attis, e del vice commissario regionale di Forza Italia, senatore Dario Damiani.

Comunicato stampa coordinamento provinciale Forza Italia Brindisi