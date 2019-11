Qui di seguito un comunicato del neo-coordinatore di Forza Italia Francavilla Fontana Mimmo Bungaro, peraltro nominato anche vice coordinatore provinciale del partito azzurro (insieme con Ernestina Sicilia e Antonio Miglietta):

Dopo un periodo di attenta riflessione, provvisto dei valori di un profondo sentimento di appartenenza e da una vera passione per la politica, ho accettato gli incarichi di Vice Coordinatore Provinciale di Brindisi e delegato di Forza Italia del comune di Francavilla Fontana, incarichi che cercherò di onorare.

È tanta, troppa, la disaffezione alla politica dovuta, oggi più di ieri, al vuoto politico e alla tanta incoerenza che sosta ai vari livelli che ha portato al disamoramento i cittadini.

Di certo un po’ di coerenza non guasterà!

Ecco il primo obiettivo che bisogna predeterminare: ritrovare il piacere di riavvicinarsi alla politica e recuperare la fiducia tra la gente, magari tornando a farla un po’ più seriamente e non come quella che viene diffusa giornalmente e sprovvedutamente dai social. Una politica in cui si può non condividere le idee altrui ma senza che l’ avversario sia identificato in un nemico.

Sono pienamente consapevole che questi importanti mandati si presentano difficili e impegnativi ma il percorso potrà essere entusiasmante se si concretizza il lavoro di squadra tornando ad essere inclusivi e presenti sempre “tra la gente e per la gente” e non solo nelle occasioni delle campagne elettorali. Bisognerà lavorare e tornare a dialogare con tutti gli alleati del centrodestra, di cui Forza Italia rimane l’anima dell’alleanza.

Ma non solo!

Bisogna colloquiare con tutti i movimenti che si identificano in un’area politica moderata e con tutto il civismo presente. Il territorio ha necessità di intesa con tutte le istituzioni, pubbliche e private, associazionismo di impresa e di volontariato.

Soprattutto bisognerà essere in sintonia con i cittadini desiderosi della politica rispettosa e moderata e che sappia riprendere in mano il suo primato sapendo intercettare i bisogni della gente.

Tutto ciò coinvolgendo e aggregando donne e uomini, giovani e non, perché c’è bisogno di effervescenza giovanile ma anche di esperienza.

Con queste motivazioni desidero ringraziare della fiducia accordatami coloro i quali mi hanno proposto ed espresso verso il partito nazionale conferendomi tali responsabilità: il Coordinatore regionale On. Mauro D’Attis, il vice coordinatore Sen. Dario Damiani e la coordinatrice provinciale Laura De Mola con la quale tenteremo di svolgere un ottimo lavoro per il rilancio del partito e di tutta la comunità brindisina.

Ricostruire assieme non sarà facile, ma neanche impossibile.

Mimmo Bungaro