Avranno avvio il prossimo giovedì 28 novembre gli eventi organizzati dal gruppo comunale Aido “Cosimo Luca Capuano” di Francavilla Fontana per festeggiare i 25 anni dalla costituzione del gruppo.

Il gruppo comunale AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) di Francavilla Fontana è stato istituito il 26 novembre 1994 su iniziativa di alcuni soci del Lions Club con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica alla donazione degli organi a scopo di trapianti terapeutici. Le numerose e variegate attività sociali svolte nel corso dei suoi 25 anni hanno dato sempre risultati gratificanti, portando ad un costante aumento delle adesioni alla nostra associazione.

“Quest’anno festeggiamo i 25 anni dalla fondazione – ha dichiarato il presidente dott. Giuseppe Maggiulli – con lo stesso entusiasmo e spirito di volontariato e solidarietà, che da sempre ci hanno contraddistinto, indispensabili per una adeguata informazione sulla importanza della donazione degli organi. In particolare, siamo felici di poter inaugurare, il 28 novembre alle ore 10.30, grazie alla gentile concessione da parte dell’Amministrazione Comunale, e con la partecipazione delle scuole cittadine, un parco verde in memoria di tutti i donatori di organi, che con il loro dono hanno permesso di far continuare a vivere altre persone.”

Inoltre, venerdì 29 novembre alle ore 18,00 presso la sala Mogavero del Castello Imperiali di Francavilla, avrà luogo un incontro dibattito sul tema “IL DONO NEL VOLONTARIATO”, a cui interverranno:

Avv. Antonello Denuzzo – Sindaco Francavilla Fontana

Mons. Alfonso Bentivoglio – Rettore Basilica minore Maria S.S. del Rosario – Francavilla Fontana

Dott. Rino Spedicato – Presidente CSV Brindisi

Dott.ssa Grazia Bellonova – Coordinatrice territoriale per le donazioni Asl Brindisi

Cav. Vito Scarola – Vicepresidente nazionale Aido

Dott. Pino Neglia – Presidente regionale Aido Puglia

Dott.ssa Carmen di Coste – Presidente provinciale Aido Brindisi

Dott. Giuseppe Maggiulli – Presidente gruppo comunale Aido Francavilla Fontana

Modera: Prof. Giorgio Rosso

La serata sarà allietata dalle note del Maestro Antonio Curto

Nel corso della serata sarà proiettato un video con le immagini delle attività svolte nei 25 anni dell’associazione.