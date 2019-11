Ulteriori buone notizie per l’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana che si aggiudica due finanziamenti in materia di partecipazione e cittadinanza attiva (l’unico Ambito Territoriale in Puglia) e di alfabetizzazione dei minori stranieri non accompagnati.Il primo della Regione Puglia a valersi sul Bando “Puglia Partecipa” per circa 20.000 euro che andranno a finanziare il progetto “Ambito Francavilla – Welfare Lab Partecipation”, una innovativa azione che coinvolgerà i soggetti erogatori dei servizi, il partenariato socio-economico di Ambito (Organizzazioni Sindacali e del Terzo Settore) e direttamente gli utenti nella valutazione dei servizi, al fine di “controllarli” e a valle migliorarli.Il secondo arriva dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia sul Bando “Discrimination Free Puglia” per euro 150.000 complessivi sul Progetto “Sinergia per il Lavoro”, in un raggruppamento temporaneo che vede come capofila il Centro di Formazione Ce.F.A.S.”, partner del privato sociale Cooperativa Sociale “Rinascita” e “InCerchio”, partner pubblico l’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana, per alfabetizzare e quindi includere socialmente i minori stranieri non accompagnati vicini alla maggiore età che vivono il territorio regionale.

Grande soddisfazione espressa dal Presidente del Consorzio Giuseppe Bellanova che dichiara “L’Ambito che mi onoro di presiedere traguarda un altro risultato di grande importanza: apre il filone immigrazione con il finanziamento della sezione antimafia sociale della Regione Puglia e si dota di uno strumento di controllo diffuso dei servizi che consentirà ai cittadini/utenti di partecipare direttamente alla gestione della cosa pubblica, e ai corpi intermedi di non sedere solo ai tavoli istituzionali, ma di toccare la carne viva del lavoro quotidiano di chi si occupa di servizi sociali, consentendogli nell’assoluta trasparenza di partecipare attivamente alle scelte pubbliche. La cosa pubblica diventa concretamente di tutti. Un grazie alla struttura di Ambito diretta mirabilmente dal Direttore Generale Gianluca Budano che con uno staff di grande prestigio raggiunge un risultato degno di attenzione territoriale e non solo. Un grazie ai colleghi Amministratori dei Comuni Consorziati per il supporto dato.”