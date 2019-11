Nel corso della seduta consiliare del 29 novembre si è tenuta la cerimonia di consegna dell’encomio per meriti sportivi all’atleta Aurora Caroli e della Civica Benemerenza a Vincenzo Fanizza, allenatore della Nazionale italiana di volley under 19.

Aurora Caroli lo scorso luglio si è laureata vice campione del mondo nei Campionati Mondiali di Savate Assalto Juniores, dimostrando grande talento e dando, al contempo, lustro alla Città. L’encomio, conferito dalla Giunta Comunale su proposta del Presidente del Consiglio Domenico Attanasi, è stato assegnato “per l’impegno, la forza e la costanza nel raggiungere un traguardo così importante accrescendo l’immagine ed il prestigio della nostra cittadina francavillese nel mondo”.

Vincenzo Fanizza, allenatore della Nazionale italiana di volley under 19, ha vinto i campionati del Mondo di categoria con i suoi ragazzi lo scorso agosto. Il riconoscimento, anche in questo caso su proposta del Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi e votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, è stato conferito a coach Fanizza per aver «dato lustro alla sua Città natale visti i risultati sportivi raggiunti di straordinaria importanza. […] Inoltre, il sig. Fanizza con i suoi successi sportivi ha contribuito ad esaltare su scala mondiale l’immagine ed il prestigio di Francavilla Fontana.»

“Sono molto felice di aver potuto consegnare, unitamente al Consiglio Comunale e alla Giunta i due prestigiosi riconoscimenti ai nostri due concittadini – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi – La giovanissima Aurora Caroli e Coach Fanizza portano in alto il nome della nostra comunità ed è motivo di orgoglio per tutti noi averli qui e far sentire l’affetto e la stima di tutti i francavillesi”.

“Nel giorno in cui il Consiglio Comunale è chiamato a votare un atto propedeutico all’apertura del Palazzetto dello Sport, la consegna di queste onorificenze ai nostri due concittadini per meriti sportivi ci richiama alla nostra responsabilità politica nei confronti di tutti gli atleti presenti sul territorio – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – La consegna di questi due riconoscimenti si accompagna ad una promessa da parte dell’intero Consiglio Comunale di una maggiore attenzione allo sport e alla cura delle strutture sportive.”

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana