Domenica 08 Dicembre alle ore 19:30 l’UNITALSI della Diocesi di Oria in occasione della festività solenne dell’Immacolata Concezione ospiterà presso la Basilica Pontificia del SS Rosario (Chiesa Matrice) di Francavilla F.na e in collaborazione con i Gruppi Famiglie Parrocchiali un concerto di musica GOSPEL a cura dell’L’evento è finanziato dal Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali e per il Turismo, dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata.L’Unitalsi è una Associazione pubblica di fedeli presente in tutte le regioni italiane, la quale, grazie all’impegno gratuito di migliaia di volontari, rappresenta davvero una presenza concreta per quanti cercano un sostegno, un sorriso, una speranza.“La nostra missione – dice il dott. Gerardo di Punzio referente Unitalsi per Francavilla – si costruisce grazie all’impegno smisurato di quanti abbracciano disinteressatamente il cuore dell’Associazione che, partendo dai pellegrinaggi, realizza nel corso dell’anno non solo percorsi di Fede in grado di offrire risposte ai bisogni di ammalati, disabili e persone in difficoltà, ma riesce a regalare anche una serie numerosa di progetti di intrattenimento come: concerti, feste e escursioni, per poter così confermare la missione gioiosa di un’evangelizzazione fatta di atteggiamenti concreti di Carità a servizio dei nostri fratelli ammalati. Il nostro grande desiderio è insomma di trasmettere gioia, anche grazie ad un Concerto Gospel, che potrà così contribuire a dare sempre più spazio ad una Carità festosa… ciascuno secondo le proprie possibilità, i propri talenti, i propri impegni”.

