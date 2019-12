Le Sardine brindisine rilanciano: il 4 gennaio in piazza Santa Teresa a Brindisi

Da oltre un mese il movimento delle Sardine sta attraversando tutto il Paese, indistintamente da Nord a Sud per contrapporsi ad una politica dell’odio e profondamente lontana dai bisogni dei cittadini.

“Dopo essere scesi in piazza in tutte le province pugliesi siamo pronti a farlo anche nella nostra città, storicamente terra d’accoglienza, capace di abbracciare chiunque ci sia mai stato – dichiarano Stefano Bocchini e Antonio De Simone – non solo per sfidare l’ondata sovranista e populista che sta attraversando il nostro Paese, ma anche e soprattutto perché pretendiamo che la politica smetta di essere vissuta e praticata come una perenne campagna elettorale ma sia capace di mettere al centro i bisogni reali dei cittadini.” Continuano gli organizzatori.

“Già lo scorso 22 gennaio in oltre 400 lavoratori, studenti e cittadini siamo scesi in piazza a Francavilla Fontana, siamo pronti a stringerci ancora di più in Piazza Santa Teresa il 4 gennaio alle ore 17:00 perché vogliamo affermare a gran forza che Brindisi non si lega, ma soprattutto denunciare i reali drammi di questa città, spesso affrontati in maniera superficiale o strumentale dai Governi di più livelli: siamo la 4ª città più povera d’Italia, con uno dei più elevati tassi di abbandono scolastico e disoccupazione, una città e che negli ultimi 20 anni ha perso centinaia di giovani che non hanno potuto trovare l’opportunità di coltivare i propri studi e interessi e poterci rimanere, con un tessuto industriale che ha bisogno di innovarsi ecologicamente e democraticamente e attende risposte” – Continuano De Simone e Bocchini.

Questo movimento nasce in maniera profondamente spontanea e con questi capisaldi, ragion per cui vogliamo sottolineare l’estraneità a qualsiasi simbolo, partito o movimento politico, ma semplicemente trovarci in piazza il 4 gennaio per rilanciare la nostra idea di politica. Per questo una volta aperti gli interventi vogliamo che sia la piazza a parlare: prepariamoci a trovarci strette come sardine e a portare in piazza ciò che più ci rappresenta, da una sardina bianca e blu a un articolo della Costituzione, da un libro o uno striscione, gridiamo a gran voce che Brindisi non abbocca, Brindisi non si Lega!

Le Sardine Brindisine