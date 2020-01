Fervono i preparativi per la IV edizione dello STUPOR MUNDI, una manifestazione sportiva nazionale organizzata dall’ASD PALESTRA MEETING di ORIA che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio 2020 .

E’ un evento sportivo giunto oramai a livello nazionale che richiama le radici e la cultura locale ed il fascino della cittadina di Federico II di Svevia: ORIA . Stupor Mundi appunto era lui, Federico II, o meglio chiamato Meraviglia del Mondo. Nell’antica Roma l’espressione Stupor Mundi era associata a grandi eventi militari o campagne belliche, come appellativo che consacrava le doti di un generale, che si rendeva protagonista di campagne di successo oltre i confini dell’impero romano. Una volta tornato a Roma da vincitore, veniva proclamata una festa per più giorni per suggellare la gloria del Generale che veniva portato in trionfo, con innumerevoli scene di giubilo, attraverso le maggiori vie dell’Urbe. Cosi Sabato 1 e Domenica 2 febbraio 2020 presso il Palazzetto dello Sport di ORIA l’ASD PALESTRA MEETING metterà in scena un grande evento Sportivo Nazionale a richiamo medievale , che questo anno si svolgerà in due giornate.

Centinaia di atleti provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni quali la Basilicata , la Calabria , la Sardegna, l’Abruzzo, il Veneto e l’Emilia Romagna . il Piemonte la Sicilia si susseguiranno in varie discipline sportive, attività tutte magistralmente diretta da Master di calibro ed importanza nazionale ed internazionale . Le discipline di questa importantissima manifestazione arrivata oramai a livello nazionale sono

PER SABATO 01 FEBBRAIO 2020

MASTERCLASS DI PILATES ALLE ORE 16.00 CON MICHELE MANCA DOCENTE MASTER TRAINER FIF® DI PILATES

MASTERCLASS DI WALKING PROGRAM® ALLE ORE 17.30 CON IL MASTER TRAINER WP ®LEONIDA CAFORIO

PER DOMENICA 02 FEBBRAIO 2020

GROUP CYCLING ® EVENT : 4 RIDE DALLE ORE 09.45 ALLE ORE 14.30 CON 4 ESPONENTI A LIVELLO NAZIONALE DEL SETTORE : PINO BORSCI E MARCO MERAZZI come MASTER INSTRUCTOR GC ®, TOTI LONGO E CORRADO DE GENNARO come MASTER TRAINER GC®-

con il gruppo degli Z-Boys formato dagli zin Giuseppe Ostuni, Claudio Liuzzi e Gerry Tisci EVENT CLASS DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 di GroupBoxing ® e GroupSparring ® con i TRAINER IBFF® GIOVANNI CARRIERI ed ENZO CASSANO ed il PRESENTER IBFF ® SALVATORE LICITRA.

«Sarà un “viaggio sportivo emozionale ” di diversi gruppi che interagiranno tra di loro tramite la musica e la forza di volontà che li contraddistingue in un atmosfera suggestiva», questo è quello che pensa il Direttore Artistico nonché organizzatore della manifestazione Giulio Conte, che aggiunge: «Siamo arrivati alla quarta edizione e il nostro è a mio parere un evento che avrà sempre una crescita negli anni sia sotto l’aspetto sportivo che culturale e sociale. Siamo partiti con la prima edizione nel 2017 con una sola disciplina, il GroupCycling all’interno della struttura della stessa associazione che rappresento con solo 30 bici da indoor cycling e siamo arrivati ad avere domenica più di 100 bici per 4 ore consecutive di attività, in più altre 5 discipline entusiasmanti e coinvolgenti. Mi preme sottolineare che vi sarà la collaborazione di altre associazioni del paese tra le quali l’associazione storico – culturale “ Milites Friderici II “ che attraverso i propri soci, i milites, darà a tutti i partecipanti un assaggio delle loro abilità combattentistiche e l’associazione PRO LOCO di ORIA che come ogni anno si prodiga nella collaborazione e mette a disposizione l’allestimento della scenografia a carattere medievale»-

Quindi non potete davvero mancare Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Oria. L’ingresso è libero per tutti gli spettatori

Info e punti di contatto

ASD PALESTRA MEETING VIA GIUSEPPE CESARE ABBA NR° ORIA

Tel: 3286815301

Email: palestrameeting.oria@libero.it