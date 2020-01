Carlo Calenda, l’Ufficio di coordinamento e tutti gli scritti di Francavilla Fontana in AZIONE sostengono Fabiano Amati nell’entusiasmante competizione politica delle primarie del centrosinistra, Puglia 2020, per la candidatura unica a Presidente della Regione, in vista delle prossime elezioni.Tale scelta fonda le proprie radici nella consapevolezza dell’urgenza di anteporre e contrapporre ad una vecchia politica autoreferenziale e tutt’altro che vicina ai bisogni dei cittadini pugliesi, competenza, trasparenza e soprattutto conoscenza delle problematiche mai risolte in ambito regionale.Fabiano Amati può essere l’unico avversario davvero competitivo per le prossime elezioni regionali per contrastare una destra sempre più estremista e pericolosa.Fabiano Amati può garantire quel colpo di reni che la Puglia merita, per far tornare la nostra Regione protagonista dell’intero Mezzogiorno e non solo.Azione, coerentemente, ha sempre espresso la propria netta e ferma contrarietà al Governo Emiliano. Abbiamo pertanto un’occasione preziosa da non sciupare.Invitiamo quindi iscritti amici e simpatizzanti ad andare a votare il prossimo 12 gennaio, presso il Teatro Imperiali in via Municipio, per dare forza al cambiamento, votando FABIANO AMATI.

Francavilla Fontana in AZIONE

Ufficio di Coordinamento