Qui di seguito una nota del consigliere comunale M5S Giuseppe Ricchiuti:

Dal Governo del MoVimento Cinque Stelle 65,9 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici: A Francavilla Fontana sono 22 gli edifici che ne beneficeranno compresa la sede dell’ITIS “E. Fermi” di competenza provinciale, e 160.000 € il contributo complessivo.

Si tratta di un finanziamento dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, di 65,9 milioni di euro complessivi suddiviso in:

– 40 milioni per la prima fase di indagini e verifiche di stabilità di solai e controsoffitti;

– 25,9 milioni per i successivi interventi urgenti di messa in sicurezza resi necessari dall’esito delle verifiche.

A Francavilla Fontana sono 22 gli edifici scolastici che potranno beneficiare dei finanziamenti ministeriali per verifiche e indagini sulla stabilità di solai e controsoffitti, per un importo complessivo del finanziamento di € 160.000: in particolare si tratta di 21 edifici scolastici relativi a scuole di I ciclo di competenza comunale e di 1 edificio relativo ad un istituto di II ciclo, di competenza provinciale, ovvero la sede dell’Istituto Tecnico industriale “E. Fermi” in via Capitano Di Castri, un edificio che pur destando da tempo preoccupazioni per il suo stato di conservazione, resta ancora in attesa di una nuova sede più adeguata, questione scivolata ancora una volta nel dimenticatoio.

I rispettivi Enti beneficiari, hanno 365 giorni di tempo dall’entrata in vigore del provvedimento per effettuare le aggiudicazioni: quindi scadenza 8 gennaio 2021, pena la perdita del contributo concesso.

L’importante finanziamento fortemente voluto dal MoVimento Cinque Stelle conferma la particolare attenzione verso i nostri bambini, studenti, che passano buona parte del loro tempo negli edifici scolastici pubblici ed è importante che lo facciano in totale sicurezza.

Questo l’elenco degli edifici scolastici beneficiari (indirizzi), e di seguito il link alla graduatoria generale:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/allegato+A+e+B.xlsx/61461976-c1cc-a615-34ca-2bffe42cb46f?t=1578657860534&&&pk_vid=db1c825b7365a89315797740150e72a7

Elenco edifici beneficiari Francavilla Fontana

Via Capitano Di Castri (ITIS “E.Fermi”) – Competenza provinciale – € 10.000

Via Zullino – € 7.000

Via Oratorio della morte – € 10.000;

Viale Vincenzo Lilla – € 7.000;

Via Distante – € 7.000;

Via Mazzini – € 7.000;

Via Barbaro Forleo – € 7.000;

Via Zullino – € 7.000;

Via Isonzo – € 7.000;

Viale Abbadessa – € 7.000

Via Zullino – € 7.000;

Via Distante – € 7.000

Via D’Annunzio – € 7.000

Via Cotogno – € 7.000;

Via Montessori – € 7.000

Via Quinto Ennio – € 7.000

Via Togliatti – € 7.000;

Via Vittorio Veneto – € 7.000;

Via Nazario Sauro – € 7.000;

Via Salerno – € 7.000;

Via Settembrini – € 7.000;

Viale Abbadessa – € 7.000;

Complimenti anche agli uffici competenti per l’ottimo lavoro; seguirò comunque da vicino l’ter del finanziamento per assicurarmi che tutti i contributi vengano aggiudicati regolarmente.

Giuseppe Ricchiuti, Portavoce M5S nel Consiglio comunale di Francavilla Fontana