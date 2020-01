Il Corpo di polizia locale di Oria ha il suo nuovo comandante dopo il trasferimento a Locorotondo, sul finire dello scorso anno, di Angelo Chirulli. Si tratta del tenente colonnello Luigi Salerno Mele, francavillese, che da febbraio 2018 a oggi ha comandato la Municipale di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, dove ha anche ricoperto ad interim l’incarico di responsabile del Settore Ragioneria e tributi e Contenzioso tributario. In Campania ricopre anche il direttore della Scuola regionale di polizia locale.Salerno Mele, 53 anni, una laurea in Scienze politiche (indirizzo economico internazionale) conseguita a Bari, dal 2002 al 2012 stato vice comandante della polizia locale di Francavilla Fontana, mentre da marzo 2012 a giugno 2014 ha comandato il Corpo della Città degli Imperiali. Successivamente, dal giugno 2014 a gennaio 2018 è tornato a occupare il posto di vice.

Il suo incarico sarà a tempo determinato e il nuovo comandante prenderà servizio a partire dal primo febbraio: nonostante l’organico ridotto, spetterà a lui, ora, il difficile compito di mettere ordine in un comune non facile da gestire, anche in riferimento al rispetto del codice della strada.