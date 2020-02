Vittoria bellissima.Vittoria di un gruppo che ha scelto di lottare fino alla fine.Vittoria prestigiosa e conquistata di forza.Vittoria da Villa.Di fronte la Molfetta capolista in coabitazione con Monopoli, nostro prossimo avversario.Il migliore attacco della serie C Gold, con solo tre sconfitte all’attivo, e i due stranieri più temuti. Bagdonavicius e Staselis.Dopo due sconfitte all’ultimo secondo che avrebbero spezzato in due le gambe più robuste del mondo, i nostri ragazzi hanno deciso di non piangere e di rispondere sul campo in maniera prepotente, con una prestazione sublime.Partita esemplare dei giovani ragazzi di coach Alba che hanno dato una grande prova di maturità, riuscendo a riemergere dal meno 14 del primo quarto.Cinque uomini in doppia cifra, Lebo, Omeragic, Cesana, De Ninno e Murolo, ottimo impatto sulla gara di Pappalardo e capitan Urso, minuti importanti per il baby Tyrtyshnyk.

La cronaca della partita vede Molfetta trovarsi subito a suo agio con la nostra casa, con una partenza a mille nel primo quarto.

Serino, Bagdonavicius e Angelini (ragazzo a cui il Basket Francavilla vuole un gran bene) ci costringono subito al timeout. 6-15.

Un antisportivo giusto ad Omeragic, Serino e Staselis da tre punti.

Per il Villa sembra notte fonda.

8-22 per la capolista contro l’ultima in classifica.

Come può succedere quello che succederà ?…

Murolo accende la fiammella con 5 punti in fila, Cesana prende sfondo, Lebo accorcia le accelerate di Staselis e la tripla di Cuccarese.

A fine primo quarto rientriamo in panchina tra gli applausi. 21-29.

Lebo, non al top, con una prestazione monstre, stoppa Cuccarese.

Omeragic da 3, De Ninno tira in campo il pubblico francavillese con una schiacciata in penetrazione. 26-31.

Ippedico ci respinge dietro con una tripla ed un dubbio antisportivo a Lebo. 26-35.

Ma restiamo calmi. Lebo e AD sfruttano le ottime iniziative di Murolo.

A 3 minuti dalla fine del primo tempo è il croato che di forza, ci porta a contatto 36-37.

Serino continua a sfruttare le attenzioni su Staselis a suo favore ma capitan Urso ruba una palla bellissima per il contropiede di Murolo che vale il 39-41 di metà partita.

Il rientro è poesia.

Karlo Lebo dà coraggio alla truppa biancoazzurra con due canestri di classe.

Mettiamo la freccia. 44-41

Bagdonavicius non è programmato per perdere. 47-46.

Murolo show, prima un grande canestro in virata e poi assist sotto le gambe per Cesana. 51-46.

Pappalardo fa esplodere l’impianto con la tripla del 54-46.

Molfetta ricuce umilmente fino al 55-52.

Ma è ancora Lebo a cacciar via gli ospiti con una tripla ed un assist al bacio per Omeragic che schiaccia con foga. 62-54.

Un Villa bellissimo, con una grande difesa, tiene il miglior attacco del campionato al palo.

Abbiamo paura che ci risveglino dal sogno.

Serino e Maggi in contropiede da 3.

Alba si catapulta al tavolo per il timeout. 62-59.

Staselis lanciato in contropiede da Maggi va ad appoggiare tranquillo, quando di colpo si oscura la vallata.

Lebo mette a segno una stupenda stoppata.

Dove l’avevamo vista? Ah…

“Cleveland! This is for you!”

Omeragic e De Ninno straripano in attacco. 71-61.

È Maggi ha dare l’ennesima scossa di defibrillatore ai suoi. Tripla e gioco da tre punti. 71-67 con 5 minuti sul cronometro.

In altre partite qui sarebbe arrivato il blackout.

Invece il Villa confeziona la più bella azione della gara, quella che porta Cesana all’appoggio in area. 73-67.

Murolo si sblocca da tre e mette l’ipoteca sul match.

Non ci ferma neanche il terzo nostro antisportivo, ad un combattivo Cesana, doppia doppia per lui.

De Ninno e compagni sono una furia, concentrati sulla vittoria.

Finirà 86-74 tra gli applausi e la gioia di tutti i sostenitori biancoazzurri.

Cade la capolista Molfetta, che ringraziamo per il comportamento corretto e sportivo del pubblico al seguito e della sua società.

Squadra che merita di stare nei piani altissimi e siamo sicuri ci resterà fino alla fine.

Noi ci godiamo la vittoria più costruita e meritata sul parquet della stagione.

Ci godiamo la reazione e l’orgoglio di questi ragazzi.

Pronti a lottare ancora insieme per dimostrare il nostro reale valore.

Un segnale forte e chiaro.

Il Villa non molla mai.

Basket Francavilla 1963 – Pavimaro Molfetta 86-74

[21-29, 18-12, 23-13, 24-20]

Francavilla: Urso 2, Pappalardo 7, Carriere, Murolo 15, Cesana 13, Lebo 18, De Ninno 14, Tyrtyshnyk, Omeragic 17.

Coach Alba

Molfetta: Staselis 11, Cuccarese 7, Azzolini, Didonna, Ippedico 8, Serino 19, Caniglia, Angelini 3, Bagdonavicius 15, Maggi 11.

Coach Carolillo

#PassioneVilla #alwayswithus10

Ufficio Stampa

Basket Francavilla 1963