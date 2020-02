Si riceve e pubblica:

Pur nella consapevolezza dei numerosissimi impegni dai quali e’ oberato un Sindaco e delle quotidiane difficolta’ da affrontarsi nella gestione della Cosa amministrativa mi aspetto come cittadino, prima, e consigliere comunale, dopo, che, il Sindaco di Francavilla F.na, voglia dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo onde fornire gli opportuni chiarimenti in merito ad alcuni recenti accadimenti che interessano la nostra Comunità.

Sono infatti sicuro che, sempre il Sindaco, non tarderà a far sentire la sua voce sulla questione toponomastica ed in particolare sulla vicenda relativa alla intitolazione di una pubblica via al Maresc. Galeone.

Allo stesso modo mi aspetto che, dopo ogni opportuna, analisi e valutazione, voglia indicare alla Città le criticità che hanno portato alla severa bocciatura del bando sull’affidamento della gestione del bar del Palasport ignorato dal mondo economico-sociale francavillese e non solo.

Questione, questa, evidentemente di grande impatto ed attualità in ragione della ormai imminente inaugurazione del Palazzetto e delle attenzioni ed energie che l’Amministrazione aveva dedicato alla strutturazione del predetto bando ritenendo, evidentemente, che il predetto oaffidamento potesse consentire di affrontare con maggiore serenità e tranquillità la primissima fase di apertura-gestione del Palasport.

Così come sono sicuro che, in occasione del prossimo Consiglio Comunale, sapra’ fornire ogni più ampio chiarimento in merito alla questione della eventuale pendenza della procedura esecutiva immobiliare sull’immobile già sede della Fiera e sulle iniziativa intraprese in proposito dalla Civica a tutela delle posizioni dell’Ente.

avv. Antonio Andrisano.

(Capogruppo FI)