Un fine settimana all’insegna dello SPORT e della promozione del territorio, Sabato 01 e Domenica 02 Febbraio 2020 si è svolta a ORIA presso il PALAZZETTO DELLO SPORT sotto il patrocinio del Comune di ORIA la manifestazione sportiva denominata STUPOR MUNDI organizzata dall’ASD PALESTRA MEETING. Non è nuovo sentire che questa associazione sportiva dilettantistica, molto attiva sul territorio oritano, organizzi una manifestazione di tale livello ed importanza.

Oltre 500 atleti provenienti da tutta la Puglia e da oltre 8 regione d’Italia hanno invaso la nostra cittadina per giorni, trepidanti per questo week end sportivo , ed in attesa dell’inizio di questa manifestazione che è diventata un appuntamento fisso per ogni appassionato dello sport e che non ha più bisogno di presentazioni, non hanno potuto non rimanere a bocca aperta per le meraviglie che la nostra cittadina offre alla sola vista. STUPOR MUNDI è un evento sportivo giunto oramai alla quarta edizione, riconosciuta come manifestazione nazionale direttamente dal CONI , richiama le radici e la cultura locale ed il fascino della cittadina di Federico II di Svevia: ORIA . Cosi Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio 2020 presso il Palazzetto dello Sport di ORIA l’ASD PALESTRA MEETING ha messo in scena un grande evento a richiamo medievale , che questo anno si è svolto in due giornate. Tantissimi gli spettatori, e tantissimi i partecipanti che si sono susseguiti in varie discipline sportive, attività tutte magistralmente dirette da Master di calibro ed importanza nazionale ed internazionale . Le discipline svolte della manifestazione:

PER SABATO 01 FEBBRAIO 2020

MASTERCLASS DI PILATES ALLE ORE 16.00 CON MICHELE MANCA DOCENTE MASTER TRAINER FIF® DI PILATES

MASTERCLASS DI WALKING PROGRAM® ALLE ORE 17.30 CON IL MASTER TRAINER WP ®LEONIDA CAFORIO

PER DOMENICA 02 FEBBRAIO 2020

GROUP CYCLING ® EVENT : 4 RIDE DALLE ORE 09.15 ALLE ORE 13.30 CON 4 ESPONENTI A LIVELLO NAZIONALE DEL SETTORE : PINO BORSCI E MARCO MERAZZI come MASTER INSTRUCTOR GC ®, TOTI LONGO E CORRADO DE GENNARO come MASTER TRAINER GC®-

con il gruppo degli Z-Boys formato dagli zin Giuseppe Ostuni, Claudio Liuzzi e Gerry Tisci MASTERCLASS DI ROUND BOXE ® FUNZTIONAL FITNESS COMBAT CON IL MASTER TRAINER IDEATORE DEL FORMAT ALLE ORE 18.00 BEPI MANTOVANI.

Un Palazzetto dello Sport gremito di gente ed in vesti medievali per l’occasione ,come mai è stato visto prima grazie alla collaborazione dell’Associazione PRO LOCO di Oria che ha messo a disposizione del materiale prezioso in loro possesso per creare una scenografia suggestiva, e grazie alla continua collaborazione con l’associazione storico culturale MILITES FRIDERICI II di Oria che per l’occasione hanno allestito un campo rievocativo medievale per accogliere a tema tutti i partecipanti, associazione che attraverso i suoi soci hanno entusiasmato partecipanti e spettatori con scene di giubilo durante tutte le masterclass.

Per L’organizzatore nonché direttore artistico della manifestazione, Giulio Conte, è stato un grandioso successo sia per lo Sport, protagonista di queste due giornate, che per la stessa città di Oria che ha visto numerosi turisti apprezzarla. ” Tantissimi sono i partecipanti arrivati con tanti giorni di anticipo , hanno pernottato nella nostra cittadina medievale creando un sold out nei residence e nei b&b, abbiamo siglato convenzione con ristoranti che hanno avuto modo di ospitare tanta gente tra sabato e domenica, hanno apprezzato anche la qualita’ dei nostri bar , hanno girovagato per le vie del borgo, ammirato le nostre meraviglie, visitato chiese, parchi , grotte e cripte.. “ ci ha riassunto cosi queste due giornate piene di emozioni, di sorrisi e di abbracci, aggiungendo “siamo arrivati alla QUARTA edizione ed è a mio parere un evento che avrà sempre una crescita negli anni sia sotto l’aspetto sportivo che culturale e sociale . Siamo partiti con la prima edizione nel 2017 con una sola disciplina, il GroupCycling, all’interno della struttura della stessa associazione che rappresento con solo 30 bici da indoor cycling e siamo arrivati ad avere domenica più di 100 bici per 4 ore consecutive di attività, in più altre 5 discipline entusiasmanti e coinvolgenti. Quest’edizione 2020 si è conclusa con grande successo, e vi diamo appuntamento per la v edizione il prossimo anno!”