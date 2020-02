Il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale è stato ammesso a un finanziamento regionale per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse.

Con determinazione dirigenziale Sezione lavori pubblici n. 1080 del 19.12.2019 la Regione Puglia ha approvato l’elenco degli interventi finanziabili: 41 in tutto su 102 presentati, tra i quali quello proposto dal Comune di Oria che si è posizionato al 4° posto della graduatoria.

L’Amministrazione Comunale di Oria in data 27 settembre 2019 ha candidato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza della palestra polifunzionale sita in Oria alla via Crocifisso”. Il progetto presenta un importo complessivo di 433.000 euro, di cui 150.000 euro richiesti a finanziamento e 283.000 euro cofinanziati dal Comune mediante un mutuo stipulato nel 2009 e speso solo in minima parte in quanto lo sport non è, evidentemente, rientrato nelle priorità delle varie amministrazioni che si sono succedute.

“Dall’accertamento dello stato dei luoghi e anche alla luce delle modifiche della normativa vigente in materia di sicurezza intervenute negli ultimi anni, si è giunti alla elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che coinvolge l’intero complesso sportivo” – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici l’Ing. Simona Erario – “Gli interventi riguarderanno principalmente il risanamento delle strutture lignee, l’adeguamento impiantistico, la rifunzionalizzazione degli spazi destinati agli spogliatoi/servizi igienici e il rifacimento della pavimentazione del campo da gioco. Stiamo predisponendo il progetto esecutivo che dopo l’approvazione della Giunta Comunale andrà in gara per l’aggiudicazione dei lavori”.

Dopo i lavori di rifacimento delle palestre degli istituti scolastici e l’apertura della tensostruttura presso la zona PIP, l’avvio degli interventi di recupero del Palazzetto dello Sport conferma ancora una volta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale per l’impiantistica sportiva sul territorio e il desiderio di concedere alla cittadinanza e alle associazioni del nostro territorio nuovi spazi fruibili.



Comunicato Amministrazione Comunale di Oria