Si riceve e pubblica:

Ancora una volta il centro-destra pugliese alla vigilia delle elezioni regionali riesce a dare il meglio di se’ e, così, ad avvitarsi ed avvinghiarsi in tutta una serie di dispute interne e di veti incrociati tra i due maggiori partiti (stando ai sondaggi!) in merito alla indicazione del candidato alla Presidenza della Regione Puglia.

Ed allora sento invocare, spesso, in soccorso tavoli e decisioni nazionali ed a tal proposito mi permetto di dire – per essere stato vicino a quei tavoli nazionali da segretario prov. di Brindisi, prima, e da candidato in un Collegio uninominale alle scorse Politiche del 2018 con ben 42.000 preferenze (mi permetto di ricordare a taluno!), dopo – che sarebbe opportuno, e sicuramente utile ed auspicabile, che tali decisioni venissero prese dai Territori e da quelle persone e da quegli esponenti politici che vivono, quotidianamente, il nostro Territorio e ne conoscono qualità, pregi e, soprattutto, problematiche.

La Politica e’ fatta di onori ed oneri ed allora la Puglia ed i suoi autorevoli rappresentanti politici di centro-destra devono riuscire a trovare, al più presto, una sintesi e farsi carico della scelta difficile, impegnativa e di grande responsabilità di un candidato Presidente che abbia quelle qualità necessarie per poter, realisticamente, puntare alla vittoria e che sia, mi permetto di aggiungere in punta di piedi, espressione di quel mondo moderato e liberale.

La vittoria in Calabria di Jole Santelli dovrebbe rappresentare la stella polare nella scelta, anche, del candidato pugliese.

Ed allora, anche, Forza Italia ed il nostro Presidente Berlusconi, in uno alla dirigenza nazionale e regionale, abbiano la forza, il coraggio e l’autorevolezza di indicare, anche in Puglia, un candidato che sia espressione di quel mondo liberale e moderato -che era e rimane la nostra casa naturale- senza abdicare questa responsabilità a tavoli nazionali, talvolta, miopi e senza continuare ad andare a ruota di Lega e FdI.

A quel punto, nel rispetto dei ruoli di ciascuna forza politica, potrà individuarsi, qui in Puglia, il miglior candidato possibile per la guida della nostra amata regione.

avv. Antonio Andrisano

(Capogruppo FI Consiglio Comunale di Francavilla F.na)