È risultato negativo al Covid-19 un cittadino francavillese in età avanzata che ieri mattina si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale “Dario Camberlingo” con sintomatologia compatibile con quella del Coronavirus.

Il protocollo di sicurezza è scattato a maggior ragio e quando l’uomo ha dichiarato di essere rientrato nei giorni scorsi da Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, uno dei comuni della cosiddetta zona rossa.

Immediate le cautele del caso, il trasferimento protetto all’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, dove da ieri è operativa una tenda esterna per il triage, e rapido il tampone, poi spedito a Bari.

L’esito dell’esame è giunto nella serata di ieri: negativo. Sospiro di sollievo generale. I casi accertati in Puglia restano tre: il 33enne di Torricella, sua moglie e suo fratello, tutti già in cura e quarantena, così come i 131 passeggeri del volo Easy Jet del 24 febbraio partiti da Milano e atterrati a Brindisi in compagnia del torricellese di ritorno da Codogno.