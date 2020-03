Un Consiglio comunale monotematico per ridiscutere della riapertura, anche parziale, al traffico del centro storico di Francavilla Fontana nei giorni festivi. È quanto chiedono i consiglieri comunali di minoranza Antonio Andrisano di Forza Italia, Anna Ferreri per la lista Taurisano Sindaco, il capogruppo del PD Maurizio Bruno, il renziano Nicola Cavallo per Italia Viva e la coppia Luigi Galiano e Adriana Balestra per Puglia Popolare e Lega Salvini. Secondo le opposizioni, il commercio sarebbe in crisi anche per via della Zona a traffico limitato istituita dall’Amministrazione comunale in carica: “la totalità o quantomeno la stragrande maggioranza degli esercizi commerciali di via Regina Elena e di Corso Umberto lamenta un danno economico rilevante che raggiunge il suo picco nelle ore diurne dei giorni festivi. In dettaglio, dalle 8 alle 13.30”. Il tutto, spiegano sempre i consiglieri, “senza che in quelle ore si registri un grande riscontro in termini di flusso turistico o di passeggio”. Di qui la richiesta di migliorie all’attuale provvedimento in vigore, ossia perlomeno la riapertura al traffico nelle ore mattutine. Al pomeriggio e fino a sera, invece, niente mezzi.

Sul tema interviene anche Francavilla in Azione, favorevole alla riapertura parziale:

«Prendiamo atto sulla Stampa della presentazione, nel Consiglio comunale di Francavilla Fontana, di apposita mozione anche finalizzata all’apertura di Corso Umberto nelle ore mattutine della domenica. Tale questione faceva parte, tra le altre, di alcune tematiche sottoposte al Sindaco in occasione dell’incontro tenuto, qualche settimana addietro, con Francavilla Fontana in AZIONE presso Palazzo Imperiali. Il nostro Movimento spera che il contributo offerto all’Amministrazione comunale su tale vicenda consenta di rivedere le determinazioni della Maggioranza, cogliendo la propizia occasione di discussione della mozione in Consiglio comunale».