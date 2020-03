Di seguito una nota della consigliera comunale di Francavilla e provinciale di Brindisi Adriana Balestra (Lega):

Mi giungono da più parti notizie relative alla mancanza assoluta, o quasi, di DPI (dispositivi di protezione individuale) a disposizione del personale sanitario dell’Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana.Per fortuna non si hanno notizie di contagiati nella nostra città ma è facile immaginare che la stessa non sarà risparmiata.Faccio appello accorato a tutti i responsabili (Regione Puglia, Dir. Gen. ASL e Dir. Amm.va ASL) di provvedere immediatamente alla dotazione di tali dispositivi indispensabili alla tutela del nostro personale già drammaticamente esposto.Interesserò anche i nostri parlamentari per un intervento che sia immediatamente risolutivo.Tornerò sull’argomento con insistenza, il Coronavirus non si farà attendere.