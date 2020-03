A partire dal prossimo mese di maggio, l’aeroporto di Brindisi sarà direttamente collegato con Boston e New York. Nella speranza che l’allarme per il coronavirus cessi in tempi brevi e che si possa ricominciare a viaggiare senza problemi sia per motivi di svago che per ragioni di lavoro, i pugliesi tra poche settimane avranno l’opportunità di raggiungere gli Stati Uniti in maniera comoda e con facilità grazie ai collegamenti che saranno messi a disposizione da Aer Lingus. Per lo scalo di Brindisi Casale si tratta di un debutto assoluto: è la prima volta, infatti, che si potrà approfittare di una connessione con gli Usa.

Le tratte verso New York e verso Boston

Le tratte in direzione della Grande Mela e di Boston, che prevedono uno scalo tecnico a Dublino, dal prossimo 23 maggio – a meno di cambiamenti – saranno operativi due volte alla settimana per tutta la stazione estiva e fino a settembre, grazie ai velivoli A330-300 e A320. Il prezzo del biglietto varia, ovviamente, a seconda della tariffa e della classe per cui si decide di optare: nel caso della economy si tratta di 259 euro, mentre per la business si sale a 899 euro. Insomma, il Mezzogiorno e la Puglia possono godere di una nuova opportunità, anche per merito dei risultati che gli aeroporti della regione hanno conseguito lo scorso anno dal punto di vista numerico.

Non solo gli Stati Uniti

Ma quella americana non è la sola novità che riguarda lo scalo brindisino. A partire dal 23 maggio e fino al 26 settembre, infatti, sarà raddoppiata la frequenza di voli tra l’aeroporto pugliese e quello di Londra Heathrow, grazie agli sforzi compiuti in tal senso da British Airways. La primavera che sta per iniziare, dunque, si preannuncia ricca di interessanti novità e di belle notizie per tutti gli amanti dei viaggi che vivono in Puglia, ma anche più semplicemente per coloro che devono spostarsi per lavoro. Dalla fine di maggio i collegamenti con la capitale britannica saranno assicurati per quattro giorni alla settimana: il martedì, il mercoledì, il sabato e la domenica. Sia la società Aeroporti di Puglia che la Regione hanno manifestato la propria soddisfazione per la decisione che è stata assunta dal vettore inglese, anche a dimostrazione del grande interesse che i turisti d’Oltremanica hanno nei confronti del Salento e del resto della regione.

L’internazionalizzazione degli scali pugliesi

Come ha avuto modo di far notare Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, il fatto che British Airways abbia non solo confermato il volo ma addirittura raddoppiato i collegamenti è il segnale di un notevole lavoro di internazionalizzazione che è stato compiuto dal network. Nel piano strategico della società rientra proprio l’intento di favorire questo processo, anche per mezzo della collaborazione di tutte le agenzie regionali di promozione. Con il passare degli anni il marchio Puglia sta diventando sempre più forte, riuscendo ad attirare le eccellenze mondiali perfino nel settore aeronautico.

Star in arrivo da tutto il mondo

Uno degli eventi più importanti della prossima stagione estiva per la Puglia sarà la sfilata di Dior a Lecce, un appuntamento che farà sbarcare all’aeroporto del Salento un gran numero di stelle internazionali. Per tutta la regione si tratta di un fattore di grande prestigio. Per di più, tra pochi giorni ci sarà un nuovo collegamento tra la Puglia e la Gran Bretagna: a partire dal 30 marzo, infatti, sempre grazie a British Airways sarà assicurato il volo tra Bari e Londra Gatwick. Sempre più turisti internazionali, dunque, potranno apprezzare la storia del territorio pugliese, la sua cucina e la sua architettura, ma anche la bellezza del mare e dei paesaggi. Il duplice collegamento con Londra è finalizzato a favorire la capacità di mobilità in virtù del collegamento con un hub di grande rilevanza non solo in ambito europeo, ma addirittura a livello mondiale.

