Sono 90 i casi di Covid-19 in provincia di Brindisi: soltanto oggi, nove quelli ufficializzati in provincia di Brindisi. La Puglia, finora, conta 90 casi.I tamponi effettuati oggi, come comunicato dal presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni fornitegli dal direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, sono stati 140, 115 dei quali negativi, 25 positivi, questi ultimi così suddivisi: 4 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 9 in provincia di Brindisi, 9 nel Foggiano, uno nel Tarantino.

Dei casi brindisini, due riguardano residenti a Ostuni, uno a Francavilla Fontana, uno a Mesagne, cinque nella frazione di Casalini (Cisternino), parenti del paziente risultato positivo nei giorni scorsi.

Dunque, al momento, nella provincia di Brindisi le persone contagiate – di quelle che si sanno – salgono a 14. Un numero destinato sicuramente ad aumentare nei prossimi giorni. Il picco pare previsto tra fine marzo e inizio aprile.