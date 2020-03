googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Sono 158 i contagiati pugliesi da Covid-19, la patologia indotta dal Coronavirus, fino ad oggi: 20 di essi si trovano in provincia di Brindisi, ma il numero potrebbe e dovrebbe salire ancora, ovunque. Sui 180 tamponi effettuati nelle ultime ore in regione, è di 50 il numero dei positivi, quattro dei quali nel Brindisino. L’ha reso noto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che come sempre si è basato sui dati fornitigli dal direttore del Dipartimento regionale per la promozione della Salute Vito Montanaro. I casi positivi odierni sono così ripartiti: 12 in Provincia di Bari, 8 in Provincia Bat, 4 in Provincia di Brindisi, 18 in Provincia di Foggia, 6 in Provincia di Lecce e 2 in provincia di Taranto. Un nuovo decesso in provincia di Lecce: una donna di 74 anni che, purtroppo, era già affetta da precedenti problemi.