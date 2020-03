googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Sono sette i nuovi casi di Covid-19 alle ore 20 del 14 marzo 2020. In totale salgono quindi a 27 i contagiati dalla patologia indotta dal Nuovo Coronavirus in provincia di Brindisi. Tra i tamponi risultati positivi, uno a Ostuni, uno a San Vito dei Normanni, un altro a Brindisi (un addetto allo smistamento bagagli dell’Aeroporto del Salento, che peraltro – non per questo motivo – da oggi è stato chiuso fino al prossimo 25 marzo). Ci sono diverse altre situazioni sospette, tenute sotto osservazione al “Perrino” di Brindisi, unico punto di riferimento provinciale per la gestione dell’emergenza, anche se proprio quest’oggi la Asl ha annunciato l’apertura anche periferica di reparti o la riapertura di strutture in precedenza “tagliate”. Nell’intera regione oggi i casi positivi sono stati 42 su 232 test effettuati. Di questi: 190 sono risultati negativi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 11 in Provincia di Bari; 2 in Provincia Bat; 7 in Provincia di Brindisi; 10 in Provincia di Foggia; 10 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. Nella provincia di Lecce sono deceduti tre pazienti di 81, 79 e 99 anni con patologie pregresse. Nella provincia di Bari è deceduto un paziente di 96 anni con patologie pregresse. Con questo aggiornamento salgono a 200 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti dei nuovi infetti.