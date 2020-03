Sulla base dei dati raccolti dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, aggiornati alle ore 20.30, oggi sono stati effettuati 327 test in tutto il territorio delle sei province per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 255 sono risultati negativi e 72 positivi.I casi positivi sono cosi suddivisi: 26 in provincia di Bari; 1 nella Bat; 10 in provincia di Brindisi; 29 in provincia di Foggia (comprensivi dei 12 di ieri non comunicati, per problemi tecnici di trasmissione dati); 1 in provincia di Lecce; 5 in provincia di Taranto. Oggi sono stati registrati 2 decessi, nella provincia Bat, con patologie pregresse.

Con questo aggiornamento salgono a 320 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Si comunica che da oggi è cambiato il sistema di raccolta dati in Puglia, che da adesso sarà basato su un’unica piattaforma che si alimenta con i dati imputati a ciascuna delle Asl e che tiene conto anche dei cambi di unità operativa (ad esempio dal reparto di malattie infettive alla terapia intensiva).

È importante dire che la comunicazione dei dati procede abbastanza a rilento e, mentre si scrive, i numeri sono già superiori a quelli comunicati. Si spera che questo cortocircuito possa finire in favore di trasparenza e speditezza che, in questo momento, potrebbero giovare davvero a tutti e persino contribuire a salvare delle vite umane.