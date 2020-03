La provincia di Brindisi registra quattro nuovi casi ufficiali e ufficializzati, mentre i casi – sempre quelli che si sanno – salgono in totale a 75. Ciò, stando al bollettino diramato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, come ogni sera, dall’inizio dell’emergenza a questa parte.

Oggi sono stati effettuati 613 test, di cui 42 positivi, in tutta la regione. Come si può leggere nella tabella, ieri il totale dei casi positivi al Covid-19 era di 438, di cui 424 attribuiti ai residenti nelle province della regione e 14 in corso di attribuzione. Con questo aggiornamento salgono a 466 i casi positivi di cittadini residenti in Puglia, rispetto ai 424 di ieri comunicati alle 20.30.

Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat , una nella provincia di Bari e una nella provincia di Foggia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.