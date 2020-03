Sono 13 in più i casi ufficiali di pazienti infettati dal Sars-Cov2 ad oggi (25 marzo 2020) in provincia di Brindisi, 88 in Puglia. Oggi – in attesa di numerosi tamponi ancora fermi in laboratorio – salgono quindi a 116 i casi nel solo Brindisino.

Sono usciti oggi i risultati di 878 test (di cui 88 positivi) con un trend in calo rispetto ai 99 tamponi positivi registrati ieri e ai 120 di due giorni fa.

I nuovi casi positivi sono ripartiti in questo modo: 32 nella provincia di Bari; 3 nella provincia Bat; 13 nella provincia di Brindisi; 22 nella provincia di Foggia; 3 nella provincia di Lecce; 5 nella provincia di Taranto; 0 attribuiti a residenti fuori regione; 10 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Sono stati registrati due decessi in provincia di Foggia, uno in provincia di Bari e uno in provincia di Lecce.

Nel frattempo, però, sono morte due persone – con Covid – in provincia di Brindisi: un 87enne e un 54enne, entrambi residenti a Carovigno.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 8223 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.093, così divisi: 336 nella Provincia di Bari; 65 nella Provincia di Bat; 116 nella Provincia di Brindisi; 277 nella Provincia di Foggia; 164 nella Provincia di Lecce; 56 nella Provincia di Taranto; 15 attribuiti a residenti fuori regione; 64 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.